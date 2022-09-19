SOCAR AQS безопасным и эффективным образом осуществила сложный проект бурения в Республике Казахстан для казахстанской компании Eureka Oleum, занимающейся поисково-разведочными работами и добычей.

В рамках проекта SOCAR AQS предоставила услуги по надзору за бурением на трех нефтяных месторождениях компании Eureka Oleum. Услуги включали надзор за бурением наклонных нефтяных скважин глубиной 3176, 3222 и 3600 метров.

SOCAR AQS помогала заказчику в регулярном надзоре за операциями, оказывала поддержку в области охраны труда, здоровья, и защиты окружающей среды, контроля скважин, сбора данных с использованием инструментов для каротажа в сложных условиях, отбора керна, боковых дорожек, а также помогала решать другие скважинные трудности во время операций.

"SOCAR AQS обладает обширным опытом в предоставлении услуг по бурению скважин, а также знаниями и техническими возможностями для выполнения буровых работ на сложных наземных и морских месторождениях. В рамках наших текущих целей международного развития проект с Eureka Oleum стал еще одной возможностью подтвердить наш проверенный опыт в этой области.

В ходе реализации проекта безопасность людей была нашим главным приоритетом, и мы безмерно удовлетворены тем, что работы были выполнены в соответствии со всеми ожиданиями в области безопасности", сказал Самир Моллаев, генеральный директор SOCAR AQS.

Стоит отметить, что SOCAR AQS руководила первым проектом бурения в Республике Казахстан в 2020 году и успешно сдала работы. Контракт предусматривал надзор за бурением наклонной нефтяной скважины глубиной 3100 метров на одном из нефтяных месторождений компании Eureka Oleum. В 2021 году SOCAR AQS продолжила эксплуатацию еще двух нефтяных скважин глубиной 3309 и 3241 метров.