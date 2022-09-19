Российский газ будет поставляться по свопу в Иран через Азербайджан

В ближайшее время будет реализовано соглашение о свопе российского газа в Иран через Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Фарс", это отражено в обнародованной министерством нефти Ирана информации о закупке и обмене российского газа в рамках соглашения, подписанного между Национальной нефтяной компанией Ирана и российской компанией "Газпром" на сумму 40 млрд долларов.

Согласно информации, в Иран через Азербайджан по свопу будут поставляться 15 миллионов кубометров газа в сутки.

Сообщается, что в Иран по свопу будет поставляться 6 млн кубометров российского СПГ-газа в сутки и затем экспортироваться через южный Иран.

Отмечается, что также в Иран будут осуществляться своповые поставки 9 млн кубометров сжиженного газа в сутки.

Согласно информации, строительство трубопроводов для экспорта иранского газа в Пакистан и Оман, выполнение работ в рамках СПГ-проектов в Иране являются другими положениями соглашения, подписанного между Национальной нефтяной компанией Ирана и российской компанией "Газпром".