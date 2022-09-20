Назван объем товарооборота Азербайджана с основными торговыми партнерами

Товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе - августе 2022 года составил 26,3 миллиарда долларов (рост за год на 81,62 процента, или 11,819 миллиарда), сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне порядка 13,031 миллиарда долларов (рост за год на 151,57 процента). Далее следуют: Турция - более 3,882 миллиарда долларов (рост за год на 34,56 процента) и Россия - 2,197 миллиарда долларов (рост за год на 23,43 процента).

Сравнительная таблица топ-10 торговых партнеров Азербайджана:

Январь - август 2022 года Январь - август 2021 года Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Италия 13 031 212,28 37,11 Италия 5 179 873,06 25,54 Турция 3 882 110,27 11,06 Турция 2 884 976,57 14,22 Россия 2 197 393,76 6,26 Россия 1 780 282,77 8,78 Индия 1 528 563,55 4,35 Китай 1 136 343,90 5,6 Китай 1 347 863,66 3,84 Германия 659 807,77 3,25 Израиль 1 206 081,22 3,43 Украина 605 721,16 2,99 Великобритания 936 451,32 2,67 Индия 588 945,40 2,9 Греция 875 607,74 2,49 Испания 563 661,25 2,78 Германия 670 472,33 1,91 Хорватия 549 243,80 2,71 Чехия 624 779,31 1,78 Грузия 532 423,86 2,62

В отчетный период больше всего продукции Азербайджан импортировал из России - на 1,653 миллиарда долларов (удельная доля в общем импорте - 18,65 процента). Далее следуют: Турция - 1,425 миллиарда долларов (16,07 процента), Китай - 1,311 миллиарда долларов (14,79 процента), Германия - 397,083 миллиона долларов (4,48 процента) и Казахстан - 325,923 миллиона долларов (3,68 процента)

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - августе 2022 года вырос на 73,1 процента, или 14,828 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 20,284 миллиарда до 35,112 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,244 миллиарда долларов, что на 13,309 миллиарда долларов (102,89 процента) превышает показатель января - августа 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,74 процента против 63,77 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,518 миллиарда долларов, или 20,67 процента - с 7,349 миллиарда до 8,868 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,26 процента против 36,23 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 11,79 миллиарда долларов, или более чем в 3,11 раза - до 17,376 миллиарда долларов против 5,585 миллиарда долларов в январе - августе 2021 года.