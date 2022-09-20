Назван объем товарооборота Азербайджана с основными торговыми партнерами
Товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе - августе 2022 года составил 26,3 миллиарда долларов (рост за год на 81,62 процента, или 11,819 миллиарда), сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).
По данным ведомства, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне порядка 13,031 миллиарда долларов (рост за год на 151,57 процента). Далее следуют: Турция - более 3,882 миллиарда долларов (рост за год на 34,56 процента) и Россия - 2,197 миллиарда долларов (рост за год на 23,43 процента).
Сравнительная таблица топ-10 торговых партнеров Азербайджана:
|
Январь - август 2022 года
|
Январь - август 2021 года
|
Страны
|
Товарооборот (тыс. $)
|
Удельный вес (%)
|
Страны
|
Товарооборот (тыс. $)
|
Удельный вес (%)
|
Италия
|
13 031 212,28
|
37,11
|
Италия
|
5 179 873,06
|
25,54
|
Турция
|
3 882 110,27
|
11,06
|
Турция
|
2 884 976,57
|
14,22
|
Россия
|
2 197 393,76
|
6,26
|
Россия
|
1 780 282,77
|
8,78
|
Индия
|
1 528 563,55
|
4,35
|
Китай
|
1 136 343,90
|
5,6
|
Китай
|
1 347 863,66
|
3,84
|
Германия
|
659 807,77
|
3,25
|
Израиль
|
1 206 081,22
|
3,43
|
Украина
|
605 721,16
|
2,99
|
Великобритания
|
936 451,32
|
2,67
|
Индия
|
588 945,40
|
2,9
|
Греция
|
875 607,74
|
2,49
|
Испания
|
563 661,25
|
2,78
|
Германия
|
670 472,33
|
1,91
|
Хорватия
|
549 243,80
|
2,71
|
Чехия
|
624 779,31
|
1,78
|
Грузия
|
532 423,86
|
2,62
В отчетный период больше всего продукции Азербайджан импортировал из России - на 1,653 миллиарда долларов (удельная доля в общем импорте - 18,65 процента). Далее следуют: Турция - 1,425 миллиарда долларов (16,07 процента), Китай - 1,311 миллиарда долларов (14,79 процента), Германия - 397,083 миллиона долларов (4,48 процента) и Казахстан - 325,923 миллиона долларов (3,68 процента)
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - августе 2022 года вырос на 73,1 процента, или 14,828 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 20,284 миллиарда до 35,112 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,244 миллиарда долларов, что на 13,309 миллиарда долларов (102,89 процента) превышает показатель января - августа 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,74 процента против 63,77 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,518 миллиарда долларов, или 20,67 процента - с 7,349 миллиарда до 8,868 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,26 процента против 36,23 процента годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 11,79 миллиарда долларов, или более чем в 3,11 раза - до 17,376 миллиарда долларов против 5,585 миллиарда долларов в январе - августе 2021 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре