Азербайджан может развивать креативную индустрию при минимальных затратах
Depozit faizini öncədən al!

Азербайджан имеет большой потенциал для развития креативной индустрии при минимальных затратах.

Об этом сказал инвестиционный партнер компании Zero Gravity Вит Ханус в ходе панельной сессии на тему "Креативная промышленность 4.0: На пути к новой глобальной культурной экономике", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для развития креативной индустрии можно провести автомобильное шоу Top-Gear в Карабахе", - сказал он.

Ханус отметил, что Zero Gravity готова поддержать Азербайджан в реализации этих инициатив.

"Их реализация сделает большую рекламу стране, при этом без вложения средств в рекламу. Такие проекты были реализованы в Словакии, сейчас ведутся работы по их организации в Америке", - сказал он.