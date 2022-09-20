Азербайджан может развивать креативную индустрию при минимальных затратах - инвестпартнер Zero Gravity
Азербайджан имеет большой потенциал для развития креативной индустрии при минимальных затратах.
Об этом сказал инвестиционный партнер компании Zero Gravity Вит Ханус в ходе панельной сессии на тему "Креативная промышленность 4.0: На пути к новой глобальной культурной экономике", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Для развития креативной индустрии можно провести автомобильное шоу Top-Gear в Карабахе", - сказал он.
Ханус отметил, что Zero Gravity готова поддержать Азербайджан в реализации этих инициатив.
"Их реализация сделает большую рекламу стране, при этом без вложения средств в рекламу. Такие проекты были реализованы в Словакии, сейчас ведутся работы по их организации в Америке", - сказал он.
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