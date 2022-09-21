Какая сумма была возвращена покупателям по ƏDV geri al?

В Азербайджане с начала реализации проекта по возврату части НДС до сентября 2022 года по 732 105 401 кассовому чеку потребителям возвращено более 305,5 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, только в январе - августе текущего года по 303 851 384 кассовым чекам было возвращено потребителям более 133,6 миллиона манатов.

Согласно информации, на сегодня на портале www.edvgerial.az зарегистрировано более 1,9 миллиона пользователей.

Отметим, что для возврата определенной части НДС потребитель, то есть сторона, совершающая покупку или пользующаяся услугой, должен являться физическим лицом, а продавец или сторона, предоставляющая услугу - плательщиком НДС.