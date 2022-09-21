https://news.day.az/economy/1497284.html Ведутся работы по устранению проблемы с доступом к сети - мобильный оператор Nar
Ведутся работы по устранению проблемы с доступом к сети - мобильный оператор Nar
В Азербайджане абоненты сотовых операторов Nar и Bakcell столкнулись с проблемой отсутствия сотовой сети.
Как сказали Trend в Nar, проблема будет решена в ближайшее время, передает Day.Az.
"Ведутся работы по выявлению причин и устранению проблемы", - сказали в пресс-службе мобильного оператора Nar.
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