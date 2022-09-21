Ведутся работы по устранению проблемы с доступом к сети
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В Азербайджане абоненты сотовых операторов Nar и Bakcell столкнулись с проблемой отсутствия сотовой сети.

Как сказали Trend в Nar, проблема будет решена в ближайшее время, передает Day.Az.

"Ведутся работы по выявлению причин и устранению проблемы", - сказали в пресс-службе мобильного оператора Nar.