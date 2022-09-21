В Азербайджане завершен капремонт крупнейшей на Каспии баржи

Завершен капитальный ремонт баржи "СТБ-1" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пароходство, работы проводились на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

На барже были отремонтированы главные двигатели, насосы, компрессоры, трубопроводные системы, механизмы и оборудование, расположенные на палубе, протекторные устройства, судовые генераторы, системы освещения, электрооборудование, отрегулированы вспомогательные двигатели и т.д. Некоторые части защитных балок на палубах "СТБ-1" были модифицированы.

Кроме того, были очищены и покрашены цепные коробки, якорные цепи, подводная и надводная части судна, балластные цистерны, грузовая палуба, машинное отделение и механизмы.

Отметим, что только что вышедшая из ремонта баржа передана в аренду компании bp для эксплуатации в одном из проектов.

Длина "СТБ-1" составляет 163 метра, ширина - 45 метров, грузоподъемность - 18 000 тонн.