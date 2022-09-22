https://news.day.az/economy/1497583.html Узловая подстанция "Лачин" будет снабжать энергией сам город и окрестные села - Азерэнержи
Узловая подстанция "Лачин" будет снабжать энергией сам город и окрестные села - Азерэнержи
Узловая подстанция"Лачин" мощностью 110/35/10 кВ, которую ОАО "Азерэнержи" построит в Лачине, нацелена на подключение города Лачин и окрестных сел к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечение их стабильной и бесперебойной электроэнергией.
Об этом Day.Az сказал начальник центра по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев.
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