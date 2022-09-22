https://news.day.az/economy/1497596.html Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний госдолг более чем в 7 раз
Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний госдолг более чем в 7 раз
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 2,7 миллиарда долларов.
Об этом было сказано на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показателей сводного бюджета на следующие три года, сообщает Day.Az.
Было отмечено, что стратегические валютные резервы страны достигли 56 миллиардов долларов, что более чем в 7 раз превышает внешний государственный долг.
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