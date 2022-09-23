Азербайджанский газ покрывает 20% потребности Греции

Трансадриатический трубопровод (TAP) на данный момент покрывает почти 20 процентов потребления газа в Греции.

Об этом сказал министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Греция всегда была опорой стабильности, энергетической безопасности и диверсификации в более широком регионе. Мы завершили важные проекты в области энергетической инфраструктуры, и в то же время продолжаем реализацию важнейших инфраструктурных проектов, которые еще больше повысят энергетическую конкурентоспособность нашей страны. Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) готов к эксплуатации, а строительство плавучей регазификационной установки в Александруполисе будет завершено к концу 2023 года", - добавил он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.