В Азербайджане создается система Track and Trace

В Азербайджане будет создана единая государственная автоматизированная информационная система "Track and Trace".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был отражен в предложенном изменении в Налоговый кодекс на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что законопроект подготовлен с целью регулирования оборота подакцизных товаров и товаров, обязательной маркировке, обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров. С принятием законопроекта предусматривается создание единой государственной автоматизированной информационной системы "Track and Trace", позволяющей осуществлять контроль за оборотом подакцизных товаров и товаров, обязательной маркировке, по всей цепочке от производства и импорта до конечного потребителя. Это сыграет важную роль в устранении теневой экономики, предотвращении подделки подакцизных товаров и акцизных марок и, в конечном итоге, в защите прав потребителей.