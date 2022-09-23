Азербайджан и Сингапур обсудили соглашение об избежании двойного налогообложения

Азербайджан и Сингапур обсудили проект соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана.

В рамках встречи было подчеркнуто, что в случае подписания соглашения будут созданы благоприятные условия для инвесторов обеих стран и сформированы эффективные связи по обмену информацией.