Компании из российского региона заинтересованы в продвижении своей продукции в Азербайджане

В офисе представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане состоялась встреча с делегацией деловых кругов Республики Адыгея, прибывших с бизнес-миссией в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, по итогам проведенных переговоров со стороны азербайджанских компаний выявлена заинтересованность в приобретении адыгейской соли, кукурузных зерен для приготовления попкорна, соков и лимонадов.

В ходе встречи с участниками бизнес-миссии торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и представитель Российского экспортного центра Николай Бондов дали рекомендации по работе на азербайджанском рынке, рассказали о финансовых и нефинансовых инструментах РЭЦ для поддержки экспортеров, а также выявили дополнительные ниши для продвижения продукции товаропроизводителей Республики Адыгея.

В рамках программы бизнес-миссии предприятия Республики Адыгея провели индивидуальные В2В переговоры с азербайджанскими компаниями, торговыми сетями и крупнейшими дистрибьюторами пищевой продукции. Участники посетили и ознакомились с работой ряда предприятий Азербайджана.

Адыгейские компании заинтересованы в установлении сотрудничества по новым направлениям, улучшении условий и увеличении объема поставок.

Отметим, что в состав делегации вошли представители компаний ООО "Корпорация "Южный Альянс" (соковая продукция, овощные пюре, консервированная продукция), ИП Хуажев А.З. (адыгейская соль, приправы), ООО "Лимонадная фабрика "Майкопская" (безалкогольные напитки: лимонады, минеральная, питьевая вода), ООО "Краснодарагроальянс" (кукурузные зерна, попкорн-кукуруза), ООО "Мастер-класс" (паркетная продукция, пиломатериалы, строганный шпон).