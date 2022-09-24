Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос - Цифры
Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - августе 2022 года превысил 18,33 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 52,2 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы
|
Январь-август 2022 года
|
Январь-август 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Страна
|
Импорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Германия
|
273 388,56
|
1,04
|
Германия
|
397 083,77
|
4,48
|
Австрия
|
90 615,30
|
0,35
|
Австрия
|
50 557,88
|
0,57
|
Бельгия
|
2 312,33
|
0,01
|
Бельгия
|
42 654,11
|
0,48
|
Болгария
|
83 266,32
|
0,32
|
Болгария
|
25 043,52
|
0,28
|
Чехия
|
587 816,89
|
2,24
|
Чехия
|
36 962,42
|
0,42
|
Дания
|
65,52
|
0,0
|
Дания
|
15 160,40
|
0,17
|
Эстония
|
1 570,58
|
0,1
|
Эстония
|
4 533,34
|
0,05
|
Финляндия
|
359,11
|
0,0
|
Финляндия
|
47 127,82
|
0,53
|
Франция
|
47 715,54
|
0,18
|
Франция
|
152 778,97
|
1,72
|
Хорватия
|
596 152,37
|
2,27
|
Хорватия
|
10 854,28
|
0,12
|
Ирландия
|
203 781,08
|
0,78
|
Ирландия
|
18 513,46
|
0,21
|
Испания
|
434 064,79
|
1,65
|
Испания
|
51 622,53
|
0,58
|
Швеция
|
18 288,08
|
0,07
|
Швеция
|
33 693,24
|
0,38
|
Италия
|
12 828 246,53
|
48,88
|
Италия
|
202 965,75
|
2,29
|
Кипр
|
8 587,74
|
0,03
|
Кипр
|
1 416,98
|
0,02
|
Латвия
|
13 278,22
|
0,05
|
Латвия
|
12 804,04
|
0,14
|
Литва
|
5 790,99
|
0,02
|
Литва
|
14 611,56
|
0,16
|
Люксембург
|
33 906,68
|
0,13
|
Люксембург
|
3 466,31
|
0,04
|
Венгрия
|
1 026,76
|
0,0
|
Венгрия
|
28 032,68
|
0,32
|
Мальта
|
262,12
|
0,0
|
Мальта
|
64,14
|
0,0
|
Нидерланды
|
39 515,32
|
0,15
|
Нидерланды
|
65 907,03
|
0,74
|
Польша
|
4 354,84
|
0,02
|
Польша
|
70 877,84
|
0,8
|
Португалия
|
546 941,40
|
2,08
|
Португалия
|
9 074,23
|
0,10
|
Румыния
|
237 926,66
|
0,91
|
Румыния
|
54 629,78
|
0,62
|
Словакия
|
246,86
|
0,0
|
Словакия
|
32 608,21
|
0,37
|
Словения
|
264,2
|
0,0
|
Словения
|
12 553,47
|
0,14
|
Греция
|
863 037,67
|
3,29
|
Греция
|
12 570,07
|
0,14
|
Всего
|
16 922 782,47
|
64,48
|
Всего
|
1 408 167,82
|
15,88
В январе - августе 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос в 2,16 раза, или на 9,858 миллиарда долларов в годовом исчислении.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - августе 2022 года вырос на 73,1 процента, или 14,828 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 20,284 миллиарда до 35,112 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,244 миллиарда долларов, что на 13,309 миллиарда долларов (102,89 процента) превышает показатель января - августа 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,74 процента против 63,77 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,518 миллиарда долларов, или 20,67 процента - с 7,349 миллиарда до 8,868 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,26 процента против 36,23 процента годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 11,79 миллиарда долларов, или более чем в 3,11 раза - до 17,376 миллиарда долларов против 5,585 миллиарда долларов в январе - августе 2021 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре