https://news.day.az/economy/1498055.html Проект госбюджета на 2023 год будет представлен Президенту Азербайджана
Проект госбюджета на 2023 год будет представлен Президенту Азербайджана
Одобрены "Проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года" и "Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2023 год и последующие три года".
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, указанные проекты будут представлены Президенту Азербайджана вместе с другими документами, предусмотренными законом "О бюджетной системе".
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