Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов
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Продажа льготного жилья взята под полный контроль правоохранительных органов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фарман Гурбанлы.

Он отметил, что в случае выявления каких-либо незаконных действий будут немедленно приняты меры.