https://news.day.az/economy/1498057.html Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов - госагентство Азербайджана
Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов - госагентство Азербайджана
Продажа льготного жилья взята под полный контроль правоохранительных органов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фарман Гурбанлы.
Он отметил, что в случае выявления каких-либо незаконных действий будут немедленно приняты меры.
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