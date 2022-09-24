Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов

Продажа льготного жилья взята под полный контроль правоохранительных органов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фарман Гурбанлы.

Он отметил, что в случае выявления каких-либо незаконных действий будут немедленно приняты меры.