Завершены строительные работы на одном из участков дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации проекта расширения до 4 полос 130-километрового участка Гянджа - Газах - государственная граница Грузии автомобильной дороги Баку - Алят - Газах - Грузия.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью агентства, уже завершены строительные работы на 42,4-километровом участке Зайям - Гырылы (39,8-82,2 км) 130-километрового участка Гянджа - Газах - государственная граница Грузии автомобильной дороги Баку - Алят - Газах - Грузия, являющейся частью "Великого шелкового пути".

Согласно информации, строительные работы на первом, 39,8-километровом участке Гянджа - Зайям близятся к завершению. Физический прогресс работ на данном участке составляет 93 процента. Продолжается строительство третьего, 47,95-километрового участка Гырылы - граница Грузии.

В целом, проект предусматривает строительство 25 транспортных развязок, 17 автомобильных мостов, 83 подземных переходов, 84 автобусных остановок, укладку 38 прямоугольных и 547 круглых водопропускных труб.

Строительные работы на автомагистрали ведутся без нарушения удобного и беспрепятственного передвижения граждан, в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" и под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В ходе инспекции дороги председатель правления агентства Салех Мамедов дал свои рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению проекта дорожной инфраструктуры.

Было отмечено, что после полной реализации проекта автомобильная дорога Баку - Алят - Газах - Грузия как проходящая через Азербайджан с востока на запад и в обратном направлении часть "Великого шелкового пути" будет играть важную роль в увеличении международных и внутренних грузоперевозок автомобильным транспортом между Европой и Азией.