Сколько в Азербайджане действующих резидентов экономических зон?

На сегодня в Азербайджане зарегистрированы 108 резидентов экономических зон, 60 из них приступили к деятельности.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе мероприятия на тему "Современные методы и технологическое развитие промышленности: промышленные зоны и агропарки" глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эмиль Гаджиев.

По его словам, ожидается, что в нынешнем году приступят к деятельности еще несколько резидентов экономических зон.

"В частности в первом полугодии 2022 года ими произведено продукции на 768 миллионов долларов и экспортировано - на 320 миллионов долларов. В целом за весь прошедший период резидентами было экспортировано продукции на более чем 1,5 миллиарда долларов. Также хочу отметить, что порядка 15 процентов производства ненефтяной продукции приходятся на долю экономических зон, а их доля в общем экспорте составляет около 35 процентов", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в Карабахе созданы две экономические зоны: Агдамский промышленный парк и Экономическая зона Аразской долины.

"На сегодняшний день они полностью очищены от мин, создана соответствующая инфраструктура. Ожидается строительство двух трансформаторов 110/35 кВ и порядка 20-ти меньшей мощности. Сегодня в Агдамском промпарке зарегистрированы девять резидентов и два нерезидента. В Экономической зоне Аразской долины пока зарегистрированы один резидент и один нерезидент", - сказал Гаджиев.

По его словам, географическое расположение Экономической зоны Аразской долины позволяет превратить Карабах в логистический центр.

"Резиденты экономических зон могут воспользоваться льготными кредитами. Они выдаются по пятипроцентной годовой ставке в размере от пяти до 10 миллионов манатов сроком до 10 лет", - сказал Гаджиев.