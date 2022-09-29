Платежные системы в Азербайджане будут работать на основе лицензий

Платежные системы, работающие в Азербайджане, будут осуществлять деятельность на основе лицензии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По его словам, это решение нашло отражение в законопроекте "О платежных услугах и системах", который на сегодня находится на стадии рассмотрения различными госструктурами.

"Регулятор работает над реализацией комплексных мер по расширению безналичных платежей, созданию конкурентной среды. После вступления законодательства в силу со стороны ЦБА будет регулироваться деятельность платежных организаций, небанковских организаций, а также услуг посредников. Эта деятельность будет разрешенной и лицензируемой. К данным организациям будут применяться меры технологической безопасности и регулирования", - сказал Османов.