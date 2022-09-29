В развитии предпринимательства в Азербайджане достигнуты заметные результаты

Несмотря на идущие в мире негативные процессы, принимаются меры по снижению их влияния на экономику Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Он отметил, что в Азербайджане ведется работа по развитию еще более сильной, динамичной экономики.

Сафаров добавил, что на переход к экономике, ориентированной на спрос, могут оказать серьезное влияние также субъекты малого и среднего предпринимательства.

По его словам, в связи с развитием малого и среднего предпринимательства достигнуты заметные результаты.