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Ипотечный кредит сроком до 25 лет можно получить с минимальным первоначальным взносом в 20%. Максимальная сумма кредита составляет 150 000 манат. Помимо выгодных условий ипотеки, Yelo Bank предоставляет ряд онлайн-услуг. Вы можете посетить официальный сайт банка - yelo.az, ввести стоимость квартиры, первоначальный взнос и срок кредита в разделе ипотечного калькулятора, рассчитать платеж и мгновенно оформить заявку. Кроме того, на сайте yelo.az также доступна услуга "Оплата кредита онлайн".



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