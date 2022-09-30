ЦБА обнародовал объем операций в рамках торговой системы Bloomberg

Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в рамках торговой системы Bloomberg в Азербайджане в сентябре 2022 года составил 679 миллионов манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В сентябре в рамках этой платформы между банками было осуществлено 59 сделок на 679 миллионов манатов. 97 процентов данных сделок носило краткосрочный характер (1-3 дня). В сентябре на межбанковском рынке РЕПО была заключена 21 сделка на 48 миллионов манатов, из которых 52 процента были рассчитаны на срок 5-9 дней", - говорится в сообщении ЦБА.

ЦБА отмечает, что с третьего октября планируется в соответствии с графиком начать размещение краткосрочных нот сроком на 1, 3, 6 и 9 месяцев и при необходимости проведение операций РЕПО и обратного-РЕПО, рассчитанных на 7 дней. Согласно графику, в связи с нотами в неделю будут проводиться 4 аукциона, объем предложения, на которых будет зависеть от ситуации на денежном рынке и ликвидной позиции банковской системы.

Напомним, что с сентября 2022 года ЦБ запустил в новой конфигурации инструменты денежной политики, в том числе в рамках торговой системы Bloomberg была создана специальная платформа для необеспеченных сделок.