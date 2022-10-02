Интерконнектор IGB открывает азербайджанскому газу широкую дорогу в Европу

Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB ) это очень важное событие. И сточки зрения энергобезопасности Европы, и с точки зрения интересов Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Азербайджан, по его словам, наконец, в заявленных объемах сможет реализовать свой газ на болгарском рынке. А в недалеком будущем, через пару лет, приобретет новые рынки в связи с расширением пропускной способности данного трубопровода и разработкой новых месторождений в самой стране.

"Накануне, на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Президент Болгарии Румен Радев сообщил позитивную новость - Румыния, Венгрия и Словакия хотят получать дополнительные объемы азербайджанского газа. Причем, для этого может использоваться имеющаяся в этих странах инфраструктура, которая позволит транспортировать азербайджанский газ также в Центральную, Западную и Южную Европу. В конце августа о намерении закупать азербайджанский газ заявил также Президент Сербии Александар Вучич. Между Болгарией и Сербией также строится интерконнектор. Сербия надеется, что ввод в строй интерконнектора Болгария-Сербия в 2023 году позволит интегрировать трубопровод в Южный газовый коридор. Так что Болгария превращается для Азербайджана в важную транзитную страну для транспортировки газа", - подчеркнул эксперт.

по словам Шабана, то, что работы идут быстрыми темпами, нас не может не радовать. Мы видели, как непросто удается странам Европы реализовать инфраструктурные проекты. В качестве примера эксперт привел Трансадриатический газопровод (ТАР), который был построен на два года позже запланированного. Это привело к задержке в реализации также интерконнектора Греция-Болгария. Страна, которая в 2013 году подписала коммерческое соглашение с Азербайджаном, в 2019 году сумела сделать только заплатку. Затем грянула пандемия, в период которой греки не работали. Греция в финансовом смысле имеет много проблем, и греки надеялись на гранты и кредиты под низкие проценты от Еврокомиссии. А Еврокомиссия не спешила с решением вопроса. Несмотря на то, что и ТАР и IGB были объявлены Брюсселем приоритетными проектами для Евросоюза, реализация задержалась.

Для сравнения, в Азербайджане и Турции проекты благодаря политической воле глав государств были не только реализованы раньше времени, но и с экономией предусмотренного бюджета. Чего мы не видим в Европе. Так, отметил глава ЦНИА, ТАР обошелся в запланированную сумму, TANAP же - в два раза дешевле заложенных в проект затрат. Вместо первоначального бюджета в 11,8 миллиардов долларов газопровод был построен за 6,5 миллиардов. Строительство TANAP началось в 2015 году, на 2016-й пришелся пик строительных работ, когда цены на нефть находились на низком уровне. Соответственно, стоили дешевле материалы и оборудование. ТАР начали строить в середине 2017 года, когда цены пошли в рост. То есть европейцы опоздали, констатировал эксперт.

"Нам очень нужно наличие в Европе соответствующей инфраструктуры, чтобы не возникало тех проблем, которые имели место на болгарском направлении. Болгария в 2021 году смогла получить только 280 миллионов кубометров газа, причем, не напрямую. В первой половине этого года - всего 152 миллиона кубометров, при том, что до конца 2022 года планировалась поставка 600 миллионов кубометров. С вводом в эксплуатацию интерконнектора IGB за оставшиеся до конца года месяцы, думаю, есть возможность наверстать упущенное и довести показатель до запланированного. А в следующем году в Болгарию будет продаваться 1 миллиард кубометров.

Хочу также отметить, что от задержки строительства IGB проект "Шахдениз" не понес потерь, потому что наш газ по спотовым ценам был продан на рынках Италии и Греции. Одним словом, кто хочет дополнительные объемы, тот их получает", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева