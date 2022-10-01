Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за сотрудничество и дружбу

Президент Ильхам Алиев много лет назад дал обещание о надежном газоснабжении и сдержал его.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу член правления Болгарского национального банка Илья Лингорски.

"Реализация IGB могла быть возможной только при условии его надлежащего финансирования, а для надлежащего финансирования он должен был быть закреплен надежным газоснабжением и соответствующими соглашениями и обязательствами. Такое обещание много лет назад дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно наши партнеры из Азербайджана сдержали это обещание и превратили его в долгосрочные договорные обязательства и соглашения по очень выгодным ценам. Если немного перефразировать общеизвестную поговорку, я бы сказал, что настоящий друг и партнер познается в беде. Мы благодарим вас за сотрудничество и дружбу", - сказал он.