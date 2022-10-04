Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база по итогам сентября 2022 года составила 16,144 миллиарда манатов, что на 11,35 процента, или 1,646 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в сентябре 2021 года составила 14,498 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.