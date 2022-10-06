«Зеленая» энергия из Карабаха будет поставляться на Абшерон
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"Зеленая" энергия из Карабаха будет поставляться на Абшерон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

"В соответствии с проектом, который мы реализуем с bp, "зеленая" энергия, которая будет производиться на освобожденных землях, будет транспортироваться на Абшеронский полуостров, где bp будет использовать ее для декарбонизации нефтегазового сектора", - сказал он.