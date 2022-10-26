Найден способ защиты нефте- и газопроводов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали механизм защиты нефте- и газопроводов от внешних угроз с помощью датчиков сейсмической активности и электромагнитного поля потенциального "неприятеля". В дальнейшем эту разработку возможно будет применять в условиях Арктики и Мирового океана, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза, передает Day.Az.

"Трубопроводы претендуют на звание самого надежного и эффективного вида транспорта на начало XXI века. Посредством труб удается быстро и безопасно перемещать жидкие и газообразные ресурсы на большие расстояния. Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты магистральных трубопроводов от внешних угроз антропогенного характера, который впоследствии можно будет применять в условиях Арктики и Мирового океана", - рассказали в университете.

По словам ученых, система физической защиты магистральных трубопроводов от внешних угроз должна выявлять угрозу до начала опасного воздействия на трубопровод или его отдельные элементы. Этот процесс должен быть автоматическим, а вот решение о применении защитных мер должно оставаться за человеком. Ввиду этого система должна сократить вероятность ложных срабатываний, а для этого ее необходимо защитить от помех природного и техногенного характера. Этим параметрам удовлетворяет многодатчиковая система физической защиты, разработанная в Пермском политехе, которая на первом этапе фиксирует присутствие угрозы в опасной близости от трубопровода с помощью сейсмических датчиков высокой чувствительности.

"Технологии отслеживания угрозы с помощью сейсмических сигналов разрабатываются еще с 70-х годов прошлого века, но по-прежнему далеки от совершенства - они не позволяют определить тип угрозы, равно как и ее точную дислокацию. Из-за этого выбор стоит между датчиками с низкой чувствительностью, которые могут просто не засечь неприятеля, и высокочувствительными датчиками, срабатывающими и в отсутствие реальной угрозы. Чтобы сократить количество "ложных тревог", действие такого датчика предлагается дополнить системой, позволяющей идентифицировать живое существо по его электромагнитному полю", - рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор технических наук Геннадий Цветков.

По его словам, электромагнитное поле, формируемое телом в диапазоне 0-30 МГц, может формировать электромагнитное излучение вне тела, распространяющееся в окружающее пространство со скоростью около 300 тыс. км в секунду. "Это дает возможность фиксировать импульсные параметры конкретного объекта на расстоянии и анализировать их с помощью биорадиоинформационной технологии", - пояснил ученый. Он также добавил, что датчики могли учитывать все факторы, определяющие количество выделяемой живым существом энергии, такие как его габариты и удаленность от датчика, ученые провели эксперимент, измерив влияние слабых структурированных полей на электромагнитное излучение биологических объектов. Полученных ими данных оказалось достаточно, чтобы построить математическую модель "злоумышленника".

Как рассказали в вузе, ученым удалось подтвердить эффективность такого комплексного механизма из датчиков сейсмической активности и электромагнитного поля для обнаружения антропогенной угрозы и определения ее местонахождения. В дальнейшем систему можно усовершенствовать с помощью автоматизации обработки данных и ее приспособления для работы в условиях арктических температур и давления вод Мирового океана.