Экономисты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе

Биржевые цены на газ в Европе в ближайшем будущем будут зависеть от погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ по словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, биржевые цены на голубое топливо в следующий месяц будут колебаться в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего это, как подчеркнул эксперт, будут именно погодные факторы: температура воздуха, наличие требуемой силы ветра для выработки электроэнергии и количество солнечных дней для СЭС.

С ним согласился старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Он обратил внимание на то, что исторически с каждым падением температур на градус, когда термометры показывали ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления увеличивался на четыре процента.

Также на росте стоимости газа, по мнению Колобанова, могут сказаться такие события, как техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки российского газа через территорию Украины.