ADY Express обеспечила транспортировку крупногабаритных труб из Турции в Азербайджан
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Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "ADY Express" успешно реализовала очередной проект, передает Day.Az во вторник со ссылкой на компанию.

Компания обеспечила транспортировку крупногабаритных труб из Турции в Азербайджан.

Проект предусматривал транспортировку 100 труб весом 10 тонн каждая из Турции в Азербайджан. Груз был перевезен со станции Арифия братской Турции на станцию Шамкир Азербайджана. Каждая труба размещается на 1 платформе. 20 из них уже доставлены в Азербайджан, остальные находятся в пути.

Преодолев расстояние 2063 км по территории Турции, 210 км - Грузии и 118 км Азербайджана, в общей сложности 2391 км, трубы были доставлены на станцию назначения. Перевозки осуществлялись по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Следует отметить, что ADY Express обеспечил реализацию проекта совместно со своими партнерами в Турции - компанией "PACIFIK EURASIA LOGISTICS FOREIGN TRADE A.Ş." и в Грузии - "GR Logistics & Terminals".