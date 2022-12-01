Названы планы Азербайджана по ненефтяному экспорту к 2025 г.

К 2025 году ненефтяной экспорт Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов.

Об этом сказал в четверг исполняющий обязанности главы Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе церемонии открытия международного мероприятия на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, AZPROMO в рамках национальной стратегии нацелено на расширение географии экспорта.

"К 2025 году ненефтяной экспорт Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов. Кроме того, у нас есть 15 целевых рынков", - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что агентство активно работает над привлечением в страну прямых иностранных инвестиций.