Азербайджан расширяет сеть торговых представительств за рубежом.

Об этом сказал в четверг заместитель главы Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров в ходе международного мероприятия на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Напомню, что в январе-октябре 2022 года ненефтяной экспорт страны вырос на 16,2 процента - до 2,4 миллиарда долларов. Основными экспортируемыми товарами ненефтяной отрасли являются промышленная и сельскохозяйственная продукция", - сказал Гадиров.

По его словам, в стране, в том числе на освобожденных территориях, созданы специальные экономические зоны, где предприниматели могут вести свою деятельность с поощрениями.

Говоря о работах на освобожденных территориях Азербайджана, Гадиров отметил, что уже построены два международных аэропорта, продолжается строительство Лачинского аэропорта.

Также в контексте дальнейшего экономического роста он подчеркнул большой потенциал железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, по словам Гадирова, в этом ключе следует также отметить роль Бакинского порта, который является "воротами" в перевалке грузов с Востока на Запад.