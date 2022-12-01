SOCAR и нефтегазовые компании Туркменистана обсудили вопросы расширения сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф 29 ноября встретился с председателем Государственного концерна Туркменистана "Туркменгаз" Батыром Амановым и председателем туркменского Госконцерна "Туркменнебит" Гуванчем Агаджановым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются взаимовыгодные отношения в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.

В рамках встречи было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит", а также отмечено что операции между сторонами успешно осуществляются в области переработки, торговли, транспортировки сырой нефти и в других сферах.

Кроме того, на встрече также были обсуждены текущие и перспективные возможности, состоялся обмен мнениями по различным вопросам совместного сотрудничества.