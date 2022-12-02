Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого декабря повысилась на 2,56 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,38 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,5 доллара - до 87,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,33 доллара, составив 56,53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого декабря повысилась на 2,54 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,08 доллара за баррель.