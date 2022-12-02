Концепция "Зеленого порта" способствует дальнейшему развитию Бакинского порта.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе церемонии открытия проекта "Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции "Зеленый порт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Европейский союз поддерживает реализуемые проекты Азербайджана практически во всех секторах.

"Проект "Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции "Зеленый порт" создает дополнительный стимул развития в стране "зеленых проектов", в том числе "зеленой экономики", "зеленой энергии" и других", - сказал замминистра.

Мамедов подчеркнул, что реализация транспортных проектов является одним из приоритетных направлений стратегии развития до 2026 года.