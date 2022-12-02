Нидерландская компания готовит генплан в рамках второй фазы расширения Бакинского порта

Генеральный план строительства второй фазы расширения Бакинского порта будет подготовлена нидерландской компанией Royal HaskoningDHV к середине 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов.

По его словам, планируется реализовать ряд важнейших проектов.

"Сегодня наши мощности перевалки грузов составляют 15 миллионов тонн в год и 100 тысяч TEU-контейнеров. В рамках второй фазы планируется довести эти показатели до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч TEU-контейнеров в год", - сказал он.

Зиядов отметил, что в связи с нынешними реалиями поток грузов через Азербайджан значительно возрос.

"Мы считаем, что в связи с продолжительным ростом грузопотока необходимо расширять инфраструктуру и возможности. Мы прогнозируем, что в будущем перевозка контейнерных грузов значительно возрастет, в частности из Китая в Европу и наоборот", - добавил он.