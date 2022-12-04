Азербайджанский газ - важный элемент энергобезопасности всей Юго-Восточной Европы

После начала боевых действий в Украине на повестке дня европейских стран появился вопрос диверсификации энергоресурсов. В этом плане Европа рассматривает Азербайджан в качестве одного из основных своих партнеров. Долгое время Сербия зависела от поставок нефти и газа из России. Однако наложенные на импорт российских энергоресурсов санкции создали проблемы с поставками. Поэтому азербайджанский газ сегодня является важным элементом энергобезопасности Сербии.

Об этом в интервью Day.Az сказал глава Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Душан Пророкович.

Как отметил наш собеседник, Южный газовый коридор (ЮГК) выступает в качестве альтернативного маршрута поставок газа в Сербию.

"Азербайджан усиленными темпами ведет работу по диверсификации маршрутов для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Cтроительство дополнительного интерконнектора в рамках ЮГК вносит весомый вклад в энергобезопасность Сербии и всей Юго-Восточной Европы", - считает сербский аналитик.

По его словам, еще одно направление сотрудничества между Сербией и Азербайджаном может быть реализовано в сфере зеленой энергетики.

"Азербайджанские компании развивают зеленые технологии и они в будущем могут продавать её на рынок Сербии и продавать на европейский рынок. После того как интерконнектор заработает, в будущем поставляемый из Азербайджана газ сможет заменить уголь, который используется на сербских электростанциях", - заключил Душан Пророкович.

Абдул Керимханов