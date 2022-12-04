Названы приоритетные направления деятельности азербайджанского Caucasus Ventures

Средства новосозданного венчурного фонда Caucasus Ventures будут направлены на развитие стартап-проектов в таких секторах, как финансовые технологии, медицина, образование, "облачные технологии", искусственный интеллект и других.

Об этом сказал Trend директор венчурного фонда Caucasus Ventures Мамед Керим, передает Day.Az.

По его словам, в ближайшие пять планируется инвестировать в инновационную экосистему не только Азербайджана, но и других регионов.

"Более 60 процентов бюджета фонда будут направлены на поддержку азербайджанских проектов, оставшаяся часть - в регионах Восточной Европы и Центральной Азии", - сказал он.

Кроме того, по словам главы фонда, в течение ближайших трех лет ожидается создание еще одного или двух аналогичных фондов.

Отметим, что бюджет венчурного фонда составляет 11,3 миллиона манатов. Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и PASHA Holding выделили в бюджет фонда по пять миллионов манатов, индивидуальные предприниматели - 1,3 миллиона манатов.