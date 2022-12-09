Али Асадов прокомментировал рост цен

Рост цен, в том числе на лекарства, связан с региональной и глобальной геополитической напряженностью.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал премьер-министр Али Асадов.

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