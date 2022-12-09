https://news.day.az/economy/1518035.html Али Асадов прокомментировал рост цен
Али Асадов прокомментировал рост цен
Рост цен, в том числе на лекарства, связан с региональной и глобальной геополитической напряженностью.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал премьер-министр Али Асадов.
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