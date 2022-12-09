https://news.day.az/economy/1518046.html Специалистам в Карабахе будут выплачивать единовременное пособие
Специалистам в Карабахе будут выплачивать единовременное пособие
Для специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, назначается единовременное пособие.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах".
Согласно изменениям, предусматривается назначение единовременного пособия для специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
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