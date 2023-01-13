ЧБТР поддержит проекты по «зеленому» переходу в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) включит приоритеты по финансированию мер адаптации и смягчения последствий изменения климата в страновую стратегию для Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в пятницу президент ЧБТР Серхат Кёксал, передает Day.Az.

"Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение, и его Определяемые на национальном уровне вклады (NDCs) конкретно обозначают цель страны по сокращению выбросов, национальные социально-экономические приоритеты в борьбе с изменением климата, наиболее уязвимые сектора. NDCs также определяют то, какие действия по адаптации и смягчению последствий изменения климата необходимы для достижения указанной цели, и какое финансирование требуется в этом отношении. ЧБТР проведет консультации по самым последним NDCs страны и включит приоритеты финансирования мер адаптации и смягчения последствий изменения климата в страновую стратегию для Азербайджана", - сказал он.

Кёксал считает, что таким образом банк сможет лучше согласовать свои собственные финансовые приоритеты, изложенные в Стратегии ЧБТР по изменению климата, с приоритетами Азербайджана, тем самым поддерживая страну в выполнении ее обязательств по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

"На операционном уровне это означает, что ЧБТР будет поддерживать проекты по сокращению выбросов, такие как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и ресурсоэффективность, устойчивая инфраструктура, "зеленые" здания и системы электротранспорта, и это лишь некоторые из них. В то же время ЧБТР будет поддерживать проекты по адаптации к изменению климата, особенно в уязвимых секторах, таких как строительство и недвижимость, прибрежная инфраструктура, агробизнес, горнодобывающая промышленность, водоемкие отрасли и коммунальное хозяйство", - пояснил президент ЧБТР.

Портфель новых проектов

Серхат Кёксал отметил, что ЧБТР разрабатывает портфель новых проектов в Азербайджане.

"После замедления, вызванного пандемией COVID-19 и конфликтом в Черноморском регионе, в настоящее время мы находимся в процессе разработки ряда новых проектов. Ненефтяной сектор по-прежнему остается нашим приоритетом. У нас уже есть проекты, которые мы надеемся завершить в 2023 году", - сказал он.

По словам президента ЧБТР, банк ожидает, что упор на неэнергетические отрасли в сотрудничестве с Азербайджаном сохранится, поскольку вопрос диверсификации все еще актуален.

"Со своей стороны мы хотели бы расширить наш отраслевой охват, чтобы работать напрямую с компаниями в таких областях, как агробизнес, производство и торговля, а не иметь с ними дело опосредованно через финансовый сектор. Поскольку наш мандат гласит, что мы должны сосредоточиться на расширении сотрудничества между нашими государствами-членами, любые проекты в регионе, которые могут улучшить сотрудничество с соседями, будут для нас привлекательными", - сказал он.

Кроме того, Кёксал отметил, что банк очень заинтересован в усилении своей поддержки развитию и строительству ключевой инфраструктуры, особенно на муниципальном уровне в городах, которые, возможно, были недостаточно обслуживаемыми по сравнению со столицей.

По его словам, ЧБТР придерживается политики стабильного, высококачественного роста, который имеет широкую основу и распространяется на все государства-члены.

"Очевидно, что это в значительной степени относится к Азербайджану, где мы присутствуем с момента создания нашего банка в конце 1990-х годов. Учитывая структуру азербайджанской экономики, мы намеревались сосредоточиться в первую очередь на секторах экономики, не связанных с энергетикой, поскольку именно там потребности наиболее велики, и это соответствует целям правительства по диверсификации экономики. За прошедшие годы нам в целом стало проще работать с азербайджанскими финансовыми учреждениями - как в финансировании их напрямую, чтобы помочь учреждению расти, так и выступая в качестве посредника с конечными получателями - малыми и средними предприятиями", - отметил президент ЧБТР.

Что касается продуктов, Кёксал сказал, что банк по-разному участвовал в качестве инвестора и приобретал (неконтрольный, неуправляющий) пакет акций, предоставлял многочисленные кредитные линии.

"Кроме того, как вы знаете, ЧБТР стал первым международным финансовым учреждением, предоставившим кредит в национальной валюте - в манатах, тем самым помогая внедрению этого важного продукта, который способствует обеспечению большего доверия к манату, и со временем может помочь внутреннему финансовому рынку расти более широко", - добавил он.

Новые банки-партнеры в Азербайджане

Кёксал отметил, что Черноморский банк торговли и развития ведет переговоры с рядом финансовых институтов в Азербайджане и надеется в будущем расширить сеть банков-партнеров.

"Финансовый сектор остается одним из приоритетов ЧБТР в Азербайджане как один из важных каналов для доступа к микро-, малому и среднему бизнесу, а также для поддержки экспортеров и импортеров через механизмы торгового финансирования", - сказал он.

Серхат Кёксал напомнил о кредитном соглашении на 5 миллионов долларов, подписанном с TuranBank в 2022 году для расширения финансирования международных торговых операций.

"Предоставленные TuranBank 5 миллионов долларов будут использованы для развития международной торговли, в частности в Черноморском регионе. В 2022 году ЧБТР также подписал соглашение с Rabitabank на 10 миллионов долларов. Эти средства будут предоставлены малым и средним предприятиям для финансирования их инвестиционных программ и потребностей в оборотном капитале, содействия их развитию на внутреннем и международном рынках и повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала", - добавил он.

О выпуске облигаций в азербайджанской валюте

По словам Кёксала, ЧБТР надеется и впредь предлагать финансирование в валюте Азербайджана.

"Финансирование в местной валюте рассматривается для любого проекта, который мы изучаем в Азербайджане, для снижения валютных рисков, особенно там, где заемщики подвержены таким рискам из-за характера их бизнеса и денежных потоков. У нас есть опыт обеспечения финансирования в местной валюте через местный рынок капитала, а также работы с местными банками. Мы надеемся, что этот успешный опыт поможет нам продолжать предлагать финансирование в местной валюте", - пояснил он.