https://news.day.az/economy/1531007.html Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов
Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и посол ЕС в Баку Петер Михалко обсудили подготовку специалистов области ИКТ.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр Рашад Набиев.
В публикации говорится, что стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества в сфере транспорта и цифрового развития.
"Мы обсудили и вопросы развития Среднего коридора, концепции "умный город" и "умное село", подготовку специалистов в области информационных технологий", - пишет министр.
Отметим, что во встрече принял участие также посол Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд.
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