Черноморский банк делает ставку на неэнергетические отрасли в сотрудничестве с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ожидает, что упор на неэнергетические отрасли в сотрудничестве с Азербайджаном сохранится, поскольку вопрос диверсификации все еще актуален, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал, передает Day.Az.

"Со своей стороны, мы хотели бы расширить наш отраслевой охват, чтобы работать напрямую с компаниями в таких областях, как агробизнес, производство и торговля, а не иметь с ними дело опосредованно через финансовый сектор. Поскольку наш мандат гласит, что мы должны сосредоточиться на расширении сотрудничества между нашими государствами-членами, любые проекты в регионе, которые могут улучшить сотрудничество с соседями, будут для нас привлекательными", - сказал он.

Кроме того, Кёксал отметил, что Банк очень заинтересован в усилении своей поддержки развитию и строительству ключевой инфраструктуры, особенно на муниципальном уровне в городах, которые, возможно, были недостаточно обслуживаемыми по сравнению со столицей.

По его словам, ЧБТР придерживается политики стабильного, высококачественного роста, который имеет широкую основу и распространяется на все государства-члены.

"Очевидно, что это в значительной степени относится к Азербайджану, где мы присутствуем с момента создания нашего банка в конце 1990-х годов. Учитывая структуру азербайджанской экономики, мы намеревались сосредоточиться в первую очередь на секторах экономики, не связанных с энергетикой, поскольку именно там потребности наиболее велики, и это соответствует целям правительства по диверсификации экономики. За прошедшие годы нам в целом стало проще работать с азербайджанскими финансовыми учреждениями, как в финансировании их напрямую, чтобы помочь учреждению расти, так и выступая в качестве посредника с конечными получателями - малыми и средними предприятиями", - отметил президент ЧБТР.

Отмети, что банк по-разному участвовал в качестве инвестора и приобретал (неконтрольный, неуправляющий) пакет акций, предоставлял многочисленные кредитные линии.

Кроме того, ЧБТР был первым международным финансовым учреждением, предоставившим кредит в национальной валюте - в манатах, тем самым помогая внедрению этого важного продукта, который способствует обеспечению большего доверия к манату, и со временем может помочь внутреннему финансовому рынку расти более широко.