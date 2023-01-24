ФАО и Азербайджан подпишут второй этап программы партнерства

ФАО и Азербайджан в рамках программы сотрудничества работают по восьми различным направлениям.

Об этом сказал помощник представителя ФАО в Азербайджане Бариз Мехдиев в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в нынешнем году ожидается подписание второго этапа программы партнерства между ФАО и Азербайджаном.

"Хочу напомнить, что мы в Азербайджане наладили тесное сотрудничество с Министерствами сельского хозяйства, экологии, а также Агентством пищевой безопасности. С агентством мы работаем по проектам, направленным на обеспечение пищевой безопасности в первую очередь в Азербайджане. Также, у нас есть совместные проекты с вышеупомянутыми министерствами", - добавил он.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.