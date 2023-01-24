Рынку недвижимости Азербайджана предрекли оживление

Ипотечным кредитно-гарантийным фондом Азербайджана уполномоченным банкам выделены новые лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных.

Как сказал во вторник Trend эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, выделение новых лимитов на ипотечное кредитование вызовет оживление на рынке недвижимости, передает Day.Az.

"Это также означает приток денежных средств на рынок недвижимости. Все эти процессы влияют на цены на рынке недвижимости. Спрос на квартиры в короткие сроки растет, цены растут, хотя и относительно. Это рост, примерно, в пределах 5 процентов. Данный процесс длится примерно с конца января до конца апреля", - сказал эксперт.

Отметим, что в целом на сегодня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредитов на сумму 2 миллиарда 424,142,474 миллиона манатов 42 358 заемщикам. До сих пор гарантированы бизнес-кредиты на сумму 349 759 000 манатов.