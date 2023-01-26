В Азербайджане отменяется это требование о недвижимости

В Азербайджане отменяется требование о регистрации в государственном реестре недвижимости соответствующих сведений, связанных с передачей земель в аренду (пользование).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в предложенном изменении в Земельный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Отмечено, что законопроект нацелен на устранение проблем, существующих в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения (в том числе земельных участков для пастбищ и сенокоса), совершенствование механизма предоставления земель в аренду и усиления контроля в этой сфере в рамках исполнения указа главы государства "О ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрной сфере" от 15 июля 2021 года.

Так, с точки зрения совершенствования и адаптации к современным требованиям механизма предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, повышения прозрачности этого процесса возникла необходимость в электронизации указанной деятельности. Проект предусматривает реализацию процесса, связанного с земельными участками сельскохозяйственного назначения, через информационную систему "Электронное сельское хозяйство" (EKTİS).