Грузия хочет внедрить принцип "одной остановки" на границах с Азербайджаном и Турцией

Принцип "одной остановки" необходимо внедрить на границах стран-партнеров Грузии, в частности c Азербайджаном и Турцией. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Выступая на мероприятии, Хуцишвили рассказал о совместных пунктах пропуска и проектах совместного управления пунктами пропуска.

"Существует полная политическая готовность стран к внедрению совместных механизмов таможенного администрирования. Уверен, что в этом направлении Кавказ - это регион с огромным потенциалом, где можно создать лучшие практики совместных пунктов пропуска или принципы совместного управления пунктом", - сказал Хуцишвили журналистам.

По словам министра, после этот принцип можно будет внедрить и в других странах.

"Принцип "одной остановки" внедрен на всех автомобильных пропускных пунктах в Грузии, но очевидно, что для глобальной цепочки поставок важны не только модернизированные формальности в отдельной стране, но и пропускная способность, гибкость и предопределение полностью Среднего коридора", - сказал он.

Как пояснил министр, грузинская таможня уже обменивается предварительными электронными данными не только с перечисленными выше странами, но и с Украиной, и Узбекистаном.

Соответственно, по его словам, на повестке дня стоит задача более эффективного использования данных, получаемых от таможенных администраций других стран, как с точки зрения управления рисками, так и совершенствования сервиса.