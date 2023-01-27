Азербайджан и IFC обсудили развитие и транспортировку "зеленой" энергии

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и транспортировки "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, энергетического перехода, водородной энергетики и другим вопросам.

Об этом сказали в пятницу Day.Az в Министерстве энергетики Азербайджана.

По данным источника, были обсуждены вопросы энергетического сектора в экономическом развитии нашей страны, реализованные проекты в области традиционной и "зеленой" энергетики. Были также рассмотрены перспективы ускорения вовлечения частного сектора в энергетическую сферу и развития сотрудничества с IFC в этом направлении.

Отметим, что министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором Европейского региона Международной финансовой корпорации Раной Карадшех. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере, совместно реализованные проекты были расценены как примеры успешного развития взаимоотношений.