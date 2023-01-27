https://news.day.az/economy/1532393.html Состоялось первое в нынешнем году заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО
Состоялось первое в нынешнем году заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО
В повестке заседания, состоявшегося 27 января 2023 года под председательством главы Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, подробно обсуждались план действий Экономического совета на 2023 год и налоговые вопросы финансово-банковского сектора.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и председателя Центрального банка Талеха Кязимова.
По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.
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