Свободные средства госфонда соцзащиты Азербайджана будут направлены на инвестиции
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Свободные средства государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана могут быть использованы в качестве инвестиций.

Как сообщает в пятницу  Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О социальном страховании".

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