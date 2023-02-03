https://news.day.az/economy/1534469.html Свободные средства госфонда соцзащиты Азербайджана будут направлены на инвестиции
Свободные средства госфонда соцзащиты Азербайджана будут направлены на инвестиции
Свободные средства государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана могут быть использованы в качестве инвестиций.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О социальном страховании".
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