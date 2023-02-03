Свободные средства госфонда соцзащиты Азербайджана будут направлены на инвестиции

Свободные средства государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана могут быть использованы в качестве инвестиций.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О социальном страховании".

Новость обновляется