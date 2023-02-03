Консорциум TAP присоединился к инициативе по сокращению выбросов метана

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) присоединился к Партнерству по нефти, газу и метану (OGMP 2.0), флагманской программе по отчетности и смягчению последствий нефтегазовой деятельности Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщает Trend со ссылкой на консорциум, передает Day.Az.

Как отмечается, эта добровольная инициатива направлена на поддержку нефтегазовых компаний в сокращении выбросов метана.

"OGMP 2.0 применяет строгие критерии, формирующие глобальную основу для поощрения оптимальной работы, как с точки зрения отчетности, так и с точки зрения сокращения выбросов за счет прозрачности и обмена передовым опытом. Этот шаг укрепляет приверженность компании к углеродной нейтральности к 2050 году. TAP нацелен на получение статуса "Золотого стандарта" OGMP 2.0 к 2025 году", - сказали в консорциуме.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.